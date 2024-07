Aviosuperficie Pisticci, Bardi e Pepe: “Rilasciato il permesso a costruire”

“Il Comune di Pisticci ha rilasciato il permesso a costruire per la trasformazione dell’aviosuperficie ‘Mattei’ in aeroporto di aviazione generale. È un tassello fondamentale per avviare i lavori di ammodernamento dell’impianto, con finanziamenti pubblici già stanziati, che fa seguito all’ottimo lavoro svolto dalla governance del consorzio Asi di Matera, negli ultimi cinque anni, in sintonia con la Regione”.

Così, in una nota congiunta, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e il Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture, Reti Idriche, Trasporti e Protezione Civile, Pasquale Pepe.

“Nella nuova legislatura regionale, intendiamo procedere all’ottimizzazione della mobilità integrata. La Basilicata ha bisogno di strade e collegamenti che siano messi in rete per consentire un agile spostamento di cose e persone. In questo scenario, bisogna predisporre un cronoprogramma concreto, attuale e realizzabile, mettendo da parte i libri dei sogni che negli anni dei governi di sinistra sono stati più volte presentati all’opinione pubblica, senza che ai buoni propositi siano succeduti i fatti”.

“Davanti a noi ci sono delle possibilità che vanno colte senza indugio. C’è la volontà del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato dal vicepremier Matteo Salvini, di garantire le risorse necessarie affinché la Basilicata esca da un isolamento atavico. C’è la nostra determinazione a compiere un quinquennio di svolta per i lucani e per le loro necessità. Tra queste, la domanda di semplificazione della mobilità, che passa necessariamente attraverso l’adeguamento delle infrastrutture e l’interconnessione dei flussi dei trasporti”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author