Modugno, bambino azzannato al volto da pitbull, è grave

MODUGNO – Ha poco più di un anno il bambino che nelle scorse ore è stato aggredito e azzannato al volto dal pitbull di famiglia, un cane che – stando a quanto rivelato dai testimoni – non avrebbe avuto mai atteggiamenti aggressivi. Il piccolo è stato immediatamente soccorso dai genitori che hanno chiesto aiuto ad alcuni vicini di casa per portare il bambino al Giovanni XXIII di Bari dove è stato subito sottoposto a un intervento chirurgico. Ora è nel reparto di Rianimazione, sedato e intubato. Secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita.

Il grave episodio, all’alba di sabato scorso quando il padre sarebbe stato visto da alcuni vicini di casa con il braccio il bambino sanguinante mentre era in casa di un parente a Modugno, hinterland del capoluogo. Le cause dell’aggressione sono tutte da accertare ma fatto sta che subito è scattata la corsa in ospedale a causa delle gravi ferite riportate in faccia. Il piccolo è stato quindi operato dai chirurghi plastici del Giovanni XXIII di Bari. Ora starà ai carabinieri della locale compagnia stabilire come mai il cane abbia riagito in quel modo verso il bambino. L’animale intanto è stato invece trasferito in un canile per i controlli del caso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author