Sanità Puglia: Personale, stabilizzazione per 3.333 unità

“Abbiamo dato il via alla stabilizzazione di 3.333 unità di personale, tra medici, infermieri e operatori sanitari. Un passaggio fondamentale che consente di dare certezza al sstema sanitario pugliese e che contribuirà al recupero delle attività ordinarie, delle liste d’attesa e al rafforzamento della sanità ospedaliera e territoriale in tutte le province”. Lo dichiara Rocco Palese, assessore alla salute della Regione Puglia, che aggiunge: “I direttori generali delle Aziende e Enti del Servizio Sanitario Regionale, nell’ambito della propria autonomia, possono inoltre prorogare fino a 36 mesi i contratti in essere, sempre nel pieno rispetto dei vincoli di spesa e sulla base delle esigenze organizzative. Quando sono diventato presidente nel 2015 nella sanità pubblica pugliese c’erano 37mila operatori, oggi siamo arrivati a 45mila grazie a un intenso lavoro di potenziamento dell’organico”, conclude Palese.