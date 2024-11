Sanità materana: Ugl chiede collaborazione per rilancio del sistema

Pino Giordano, segretario provinciale dell’Ugl Matera, esprime una posizione netta in difesa del sistema sanitario locale. “Continuare a denigrare l’operato attuale per il sistema sanitario materano non porta a nulla di buono. Non si giova né al territorio né a lavoratori e pazienti che necessitano di un servizio efficiente”, afferma Giordano ricordando come, durante il governo del “partito regione” in Basilicata, ogni critica fosse messa a tacere.

Secondo il sindacalista, le recenti critiche sulla sanità materana non tengono conto dei passi avanti compiuti, in particolare sotto la guida Cosimo Latronico, assessore alla salute, e Maurizio Friolo, direttore generale dell’ASM. L’Azienda Sanitaria Locale di Matera sta affrontando una fase cruciale per superare le carenze di personale che si sono aggravate negli ultimi anni, specialmente con la pandemia e il blocco delle assunzioni.

Giordano sottolinea come la nuova dirigenza abbia avviato concorsi pubblici per rafforzare l’organico e migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria, con l’ambizione di rendere Matera un riferimento anche per le regioni limitrofe come Puglia e Calabria. “Non bisogna denigrare, ma collaborare con le istituzioni per potenziare le azioni già intraprese e quelle in programma”, continua Giordano invitando a un approccio propositivo per il rilancio della sanità territoriale.

Grazie agli investimenti, inclusi i fondi del PNRR, sono stati fatti passi avanti nelle dotazioni tecnologiche, nelle centrali operative e nei presidi di comunità. Gli ospedali di Matera e Policoro, insieme alle altre strutture periferiche, stanno riprendendo le attività, puntando a ridurre le liste d’attesa e a garantire un accesso equo ai servizi.

Giordano conclude ribadendo l’impegno dell’Ugl a sostenere le azioni di rilancio della sanità pubblica, distanziandosi da chi “denigra il sistema e i lavoratori che con sacrificio tutelano la salute dei cittadini”. Il percorso è solo all’inizio, ma secondo Giordano la direzione presa è quella giusta per dare nuova vita al sistema sanitario materano.

