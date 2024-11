The Game is Other, doppio appuntamento a Miglionico e a Marconia

Continuano gli appuntamenti di “The Game is Over”, il progetto coordinato dalla Provincia di Matera, rivolto ai ragazzi dai 15 ai 25 anni residenti nei Comuni del Metapontino, che rientra nell’iniziativa Game UPI dell’Unione delle Province d’Italia, cofinanziata dal Dipartimento per le politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Venerdì 15 novembre, nel Castello del Malconsiglio di Miglionico (Mt), alle ore 15.30 avrà inizio l’evento dal titolo: Sport e Benessere: giochi di strada e giochi di quartiere. “Gli antichi trastulli”. Porteranno i loro saluti Giulio Traietta, sindaco di Miglionico, e Francesco Mancini, Presidente della Provincia di Matera. Interverranno Rino Finamore, psicologo Salute, sport e disabilità e Piero Marrese, consigliere regionale, che porterà una testimonianza sull’avvio delle attività sul territorio ed i risultati ottenuti. Prevista la partecipazione del professor Paolo Frescura, cultore delle tradizioni popolari.

Lunedì 18 novembre, invece, a Marconia (Mt), alle ore 12.30, presso l’IPSEOA, succursale dell’IIS G.Fortunato di Pisticci, avrà luogo l’evento “GAME CHEF: SPORT E CUCINA MEDITERRANEA”. Porteranno i loro saluti la prof.ssa Cristalla Mezzapesa, Dirigente scolastico dell’IIS G.Fortunato, e Francesco Mancini, Presidente della Provincia di Matera. L’incontro sarà coordinato da Mara Bufano – Panta rei – Project.

Sport e inclusione. Aggregazione, formazione e benessere psicologico. Ma anche giochi di strada e feste di quartiere per favorire l’inclusione sociale e la pratica sportiva nei territori della Magna Grecia. Tutto questo, ma non solo, è “The Game is Other”.

