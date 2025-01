Sanità lucana: Ugl Matera difende progressi e risponde a critiche

“Continuare a denigrare il lavoro svolto per il sistema sanitario materano non giova al territorio, ai lavoratori e ai cittadini”. Con queste parole, Pino Giordano, segretario provinciale dell’Ugl Matera, prende posizione contro chi critica senza riconoscere i progressi compiuti.

Giordano sottolinea come, dall’insediamento dell’assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, siano stati avviati interventi concreti per rilanciare la sanità lucana. Tra questi, l’istituzione di Case e Ospedali di Comunità, il potenziamento delle farmacie rurali e l’introduzione della telemedicina, strumenti che stanno migliorando l’accessibilità ai servizi anche nelle aree più interne.

“Finalmente – afferma Giordano –, si sta costruendo una rete sanitaria capillare e moderna, grazie a investimenti significativi, inclusi i fondi PNRR, destinati alla sanità territoriale e ospedaliera”. Sei Case di Comunità sono già operative nel materano, insieme a un Ospedale di Comunità a Tinchi di Pisticci, per rispondere meglio alle esigenze locali.

L’Ugl Matera riconosce inoltre gli sforzi per affrontare le storiche carenze di personale. “Sono stati avviati concorsi e assunzioni che stanno dando una scossa positiva al sistema”, spiega Giordano, evidenziando come le politiche di Latronico e del Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Fiolo, stiano trasformando le difficoltà in opportunità.

Nonostante il percorso sia ancora lungo, l’Ugl Matera invita a collaborare in modo costruttivo, prendendo le distanze da chi, secondo Giordano, “rema contro” e preferisce criticare piuttosto che contribuire al cambiamento. “Diamo valore al lavoro degli operatori sanitari e alla nuova governance, che ha intrapreso un cammino virtuoso per il bene della salute pubblica”.

Giordano conclude ribadendo la necessità di sostenere questo processo di rinnovamento: “La Basilicata sta finalmente voltando pagina, trasformando una sanità in crisi in un sistema capace di garantire cure di qualità. Giudichiamo il presente con realismo, non restando ancorati al passato”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author