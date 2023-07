Salento: Frode alimentare, sequestrati 7 quintali di olio

La Guardia di Finanza di Casarano ha individuato, a Torre Mozza di Ugento, un automezzo con a bordo due persone residenti in Cerignola che trasportavano 775 litri di olio di oliva, privo di etichettatura che ne attestasse la tracciabilità e la qualità.

I finanzieri, insospettiti dalle modalità di trasporto e dalla tentata vendita del prodotto, nonché dalla mancanza di indicazioni relative all’origine dell’olio, hanno svolto controlli più approfonditi controlli sulla reale provenienza delle 155 lattine di olio: appurando che era di provenienza sconosciuta, hanno proceduto al suo sequestro con segnalazione dei responsabili.

Sono in corso accertamenti da parte dei finanzieri salentini per approfondire gli ulteriori aspetti di natura fiscale. Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza.

