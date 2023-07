Salento: Altra tragedia a Monteroni, giovane mamma muore d’infarto

Doppia tragedia a Monteroni: mentre Andrea Centonze perdeva la vita in un incidente stradale a bordo della sua moto, a poca distanza una giovane mamma di 33 anni, madre di una bambina di tre anni, è morta per un per un infarto fulminante. Per il grave lutto che ha colpito la città portando via due giovani vite, la sindaca Mariolina Pizzuto ha deciso di annullare uno spettacolo in programma nella serata di sabato 22 luglio.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp