Salento, ancora incendi: paura anche per Acaja Golf Club

Salento- Paura e ancora fiamme nel Salento per sei ore la zona tra Frigole e San Foca è stata inibita a causa del fumo e del fuoco. In un area lunga 15 km sono andati bruciati circa 10 ettari di macchia e pinete, proprio in zona Cesine. Gravi danni anche ad un campo da golf attiguo, il noto Acaja Gold Club, la cui cabina elettrica è stata inghiottita dalle fiamme. Secondo i primi rilevamenti, il rogo sembrerebbe essere stato innescato in 5/7 punti diversi. Dorr arginare l’emergenza di è resa necessaria un’operazione con 15 mezzi, 30 unità tra operatori antincendio incendio arif, Ccf, VVFF Protezione civile e volontari. Le operazioni sono ancora in corso.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

