Run4Hope: staffetta solidale in Basilicata da Potenza a Picerno

Run4Hope è il Giro d’Italia podistico solidale organizzato annualmente su staffette regionali sincrone. “Il 21 Aprile saremo al fianco di AIL (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma), ogni donazione, piccola o grande, fa la differenza nella lotta contro queste malattie; in Piazza Mario Pagano, a Potenza, sarà allestito un banco dedicato all’AIL e lo stesso sarà fatto a Picerno, in Via Gramsci- dichiara il Presidente dell’ AsdPicernoRun, Luca Tomasiello.

La staffetta è aperta a tutti ed è organizzata in collaborazione con “Triathlon Basilicata”, per tutta la manifestazione saremo supportati da un Autobus della ditta Autolinee Petruzzi che sosterà ogni due km per consentire di arrivare a Picerno e rientrare a Potenza”.

Si potrà usufruire dell’autobus anche per l’intero tragitto e scendere qualche metro prima dell’arrivo a Picerno. La prenotazione del bus è obbligatoria.

Di seguito il programma della giornata:

• ore 9.00 ritrovo in Piazza Mario Pagano Potenza

• ore 9.30 Partenza

• ore 12.00 Arrivo Via Gramsci Picerno

PERCORSO

• Potenza Piazza Mario Pagano

• Via Pretoria

• Via Porta Salza

• Piazza Vittorio Emanuele II

• Corso Garibaldi

• Viale Dante

• Via Vaccaro

• Viale del Basento (McDonald’s)

• SP94 Via Centomani

• SP94 Via Tora

• SP94 C.da Santa Loya

• SP94 Fontana Camillo

• Via Gramsci Picerno

“Sarà un’occasione di condivisione importante animata dallo spirito solidale a favore della ricerca per sostenerla e per sensibilizzare quanti prenderanno parte”, conclude Tomasiello.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author