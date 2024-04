Scacchi, campionato giovanile interprovinciale Lecce-Brindisi 2024

L’associazione Rione Santa Rosa APS Lecce organizza un evento di spessore per gli amanti degli scacchi e non solo.

Domenica 21 aprile, nell’ex Convento degli Agostiniani di via Michele de Pietro, si terrà il campionato giovanile interprovinciale Lecce-Brindisi 2024. Organizzato in collaborazione con il Comune di Lecce e Asd Leverano Scacchi, l’evento, omologato dalla Federazione Scacchistica Italiana e accreditato da Sport e Salute, promette una giornata dedicata alla promozione dello sport e dell’inclusione sociale.

Questo torneo, valido per le qualificazioni alla finale nazionale del campionato italiano giovanile Under 18, non solo offrirà agli appassionati l’opportunità di gareggiare per la qualificazione, ma anche di condividere i valori e i benefici intrinseci degli scacchi. Lo sport, noto per essere una sintesi di logica, strategia e matematica, è un’occasione per stimolare il ragionamento, migliorare l’attenzione e promuovere uno spirito agonistico sano.

L’evento rappresenta il costante impegno dell’associazione Rione Santa Rosa APS Lecce nel promuovere l’inclusione sociale e lo sviluppo sportivo sul territorio. Con un’attenzione particolare rivolta ai giovani, il torneo offre loro la possibilità di immergersi in un’esperienza che va oltre il mero gioco: quella di apprendere le basi del pensiero razionale e di gestire le proprie emozioni attraverso lo sport.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author