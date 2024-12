Cerignola, a Latina per chiudere un buon girone d’andata

Latina e Juventus Next Gen prima della sosta, la trasferta di Messina prima dello scontro diretto del 12 gennaio contro l’Avellino. Questo il quadro, a cavallo tra 2024 e 2025, di un Cerignola terzo in classifica e chiamato a mettere in cascina più punti possibili, contro squadre a bassa quota, per proiettarsi al meglio ad una serie di sfide chiave.

Bisogna tornare a correre, il dato è di sette punti nelle ultime sei gare, una sola vittoria, ruolino costato il secondo posto dopo il pareggio interno con l’Altamura, e che lascia forse un po’ di rammarico per alcune gare in cui i gialloblù avrebbero raccolto meno di quanto meritato.

Per Raffaele una settimana lunga per preparare la trasferta di Latina di lunedì 16 dicembre, trasferta che, nelle ultime due stagioni, ha dato certamente poche soddisfazioni: gol a bruciapelo di Riccardi e sconfitta di misura due anni fa, l’11 dicembre 2022, un pareggio amaro, come alcuni di quelli maturati nell’ultimo periodo, il 25 febbraio scorso, 2-2 firmato Mastroianni praticamente a tempo scaduto. Al “Francioni”, lunedì sera, un Latina dal rendimento interno altalenante. Tredici, invece, i punti esterni del Cerignola, a secco di successi lontano dal “Monterisi” dal derby di Foggia del 31 ottobre.

Da monitorare le condizioni di Coccia, fuori per risentimento a Benevento, poi recuperato ma nuovamente sostituito anzitempo, contro l’Altamura, per un altro problema muscolare. Potrebbe rivedersi Gonnelli, tornato in gruppo ad inizio settimana. In terra pontina per chiudere il girone d’andata migliore delle ultime tre stagioni: ad oggi 31 punti, tre in più rispetto all’anno scorso, quattro rispetto a due anni fa, con una gara ancora da giocare. Diciotto partite che trasmettono la fotografia di questo Cerignola, capace di poter lottare per il primato, di sognare e di far sognare i suoi tifosi, ma ancora alla ricerca della giusta continuità per poter tenere il passo di quel Benevento spaventato, due settimane fa, nella sua tana ma oggi avanti di due posizioni e sei lunghezze.

