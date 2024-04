Il 56° Rally del Salento corre con Telethon

Manca poco più di un mese al taglio del nastro della cinquantaseiesima edizione del Rally del Salento, una delle manifestazioni automobilistiche più longeve del Sud-Italia.

La gara organizzata dall’Automobile Club Lecce si tinge anche quest’anno dei colori della solidarietà. Il presidente dell’Ente, Francesco Sticchi Damiani ha infatti stipulato un accordo con la Fondazione Telethon per abbinare la competizione automobilistica alla raccolta fondi per la ricerca scientifica nella lotta alle malattie rare.

Il Rally del Salento, che partirà dalla centralissima piazza Mazzini di Lecce il 24 maggio prossimo, sarà valido per il Trofeo Italiano Rally, e per la Coppa Rally di Ottava Zona. La due giorni motoristica vedrà al via anche le auto storiche che parteciperanno al Rally Storico del Salento valido per il Trofeo Rally di Quarta Zona e al nuovo, per le strade salentine, Salento Historic Regularity Rally, gara di regolarità a media.

Un appuntamento irrinunciabile che ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Lecce e che ha ormai superato i confini della gara sportiva per diventare parte della cultura e delle tradizioni locali: un’occasione per valorizzare il territorio tra eccellenze sportive e dell’Automotive e volano di promozione turistica.

“Come già avvenuto in passato, ci fa molto piacere poter collaborare e sostenere la Fondazione Telethon – ha detto il presidente dell’AC Lecce Francesco Sticchi Damiani – il Villaggio Rally di Piazza Mazzini a Lecce, che con le sue cerimonie di partenza e arrivo abbraccerà i partecipanti al nostro amato rally e la Pista Salentina, che rappresenta invece il fulcro operativo dell’intera kermesse, ospiteranno gli stand dedicati alle iniziative di Telethon per promuovere le nobili finalità della fondazione. Lo sport dell’automobile che rappresenta innovazione tecnologica si muoverà quindi in sinergia con la ricerca scientifica”.

Alle parole del presidente dell’AC salentino fanno eco quelle dei rappresentanti provinciali della Fondazione.

“Ci sono malattie genetiche rare che, a causa della loro rarità, sono dimenticate, trascurate dai grandi investimenti pubblici e industriali – ha detto Anna Maria Accoto coordinatrice provinciale Fondazione Telethon – le malattie rare, anche se rare, sono più di 6.000 e solo nella provincia di Lecce ci sono più di 5.170 casi di bambini e famiglie che ogni giorno affrontano, combattono e vivono con una malattia rara. Unire le forze e l’impegno profuso sul territorio salentino è un nostro grande obiettivo. Proprio per questo, tornare a collaborare con l’Automobile Club di Lecce è un grande onore, ed è una grande gioia far parte di uno degli appuntamenti più importanti, il 56° Rally del Salento, della cultura e delle tradizioni del nostro bellissimo territorio caratterizzato dalla grandissima sensibilità”.

