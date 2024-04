Futsal, Azzurri Conversano: ottimo piazzamento in Coppa Disciplina

Si conclude con un doppio successo la stagione delle selezioni giovanili degli Azzurri Conversano. Poker di reti per la compagine Under 15 che supera con il punteggio di 4-0 i pari età dell’ASD Sportivamente Amici andando a consolidare la terza posizione nel girone B del campionato di categoria alle spalle di Itria Football Club e Sport Five Putignano.

Vittoria ricca di gol anche per la formazione Under 17 abile nel liquidare la pratica Noci per 9-4, un risultato che consente di chiudere il torneo al terzo posto dietro Itria Football Club e ASD Sportivamente Amici. Per entrambe le selezioni giovanili guidate da Gianpiero Giliberti, dunque, l’annata si chiude con un ottimo piazzamento nelle primissime posizioni di classifica e con la soddisfazione, in particolare per l’Under 17, di essere stata fucina di giovani promesse per la prima squadra.

Nell’arco della stagione, sia Alessandro Sannino che Shaban Gjuzi sono stati convocati da mister Francesco Chiaffarato facendo il proprio esordio nel futsal dei grandi e dando il proprio contributo per il raggiungimento della salvezza nel massimo torneo regionale di calcio a 5.

Intanto, nei giorni scorsi è stata resa nota dai vertici del Comitato Puglia della Lega Nazionale Dilettanti la classifica relativa alla Coppa Disciplina di Serie C1. Nello specifico Coppa Disciplina viene assegnata alla squadra che vince una speciale classifica in cui i punti vengono assegnati in base a richiami arbitrali verso i giocatori, gli allenatori o alle società stesse.

Di fatto si aggiudica il trofeo e il titolo di “squadra più disciplinata del campionato” la formazione che accumula meno punti. E quest’anno la società del patron Mino De Girolamo ha conquistato un eccellente secondo posto, alle spalle di Futsal Andria e davanti alla Volare Polignano, giunta terza, distinguendosi come una delle compagini più corrette nel panorama del futsal regionale.

