Si è conclusa l’udienza preliminare del processo nato dall’inchiesta Re Artù, che ha visto coinvolte insieme all’ex senatore Totò Ruggeri altre 22 persone. Un’inchiesta all’interno delle cui carte, si snoderebbe un sistema basato su intrecci tra sesso e politica. L’udienza ha preso il via alle ore 10.00 ed è stata sospesa intorno alle 11,30 per poi riprendere alle 14,00. Nel corso del primo dibattimento il magistrato Tosi ha disposto il rinvio al 31 gennaio ore 9.30 per le discussioni del pm e delle difese sia di chi sceglierà il rito abbreviato sia di chi farà l’udienza preliminare.

All’ex assessore Totò Ruggeri, difeso dall’avvocato Fornari, è stata concessa la possibilità di andare a lavorare dalle 9 alle 12 per 4 giorni alla settimana.

