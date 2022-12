Condividi su...

BRINDISI – La dinamica non è ancora chiara, ma, secondo le prime notizie raccolte, sembrerebbe che un extracomunitario ospite del Centro accoglienza di Restinco, a Brindisi, sia morto intossicato a seguito di un incendio verificatosi nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 dicembre, all’interno della struttura. A prendere fuoco sarebbe stato un materasso, incendiato da un altro ospite, originario del Gambia. Una persona sarebbe stata portata in Questura, un’altra in ospedale con sintomi di intossicazione. Sul posto, vigili del fuoco, polizia e carabinieri. Aggiornamenti nel corso del telegiornale delle 19.45.