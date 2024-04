G7, D’Attis: ‘Puglia pronta ad accogliere Papa Francesco’

“Papa Francesco sarà in Puglia per il G7: l’annuncio del premier Meloni non può che riempire tutti di gioia. La presenza del Santo Padre sarà anche un messaggio di pace per il mondo intero, proprio in occasione della riunione dei leader che dovranno affrontare i temi internazionali più caldi. La Puglia sarà pronta ad accoglierlo”. Lo dichiara Mauro D’Attis, commissario regionale di Forza Italia in Puglia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author