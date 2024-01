Rugby, presidente federale incontra società pugliesi e lucane

Nell’agriturismo Tenuta Chianchizza di Monopoli (Bari), Marzio Innocenti, presidente della Federazione di Rugby, ha incontrato le società pugliesi e lucane. Una visita per affrontare a 360 gradi i temi del movimento rugbystico, le prospettive di crescita dei club presenti sul territorio al dibattito per la costruzione di una visione comune, senza dimenticare la possibilità di implementare e migliorare le strutture delle due regioni.

«È una giornata bella, come sempre qui in Puglia – ha commentato il presidente federale, Marzio Innocenti -. Ci sono tutte le società, costantemente attente alle esigenze del territorio. E per quanto in regione i club siano diminuiti, tutti quelli che continuano a esserci lottano con grande energia. La Federazione sta investendo per riportare la Puglia a migliorare rapidamente i numeri, la qualità e la densità dei club. Sono sempre soddisfatto di quello che porto a casa tutte le volte che vengo in Puglia e sono convinto che, quando tornerò, ci saranno stati grandi miglioramenti».

