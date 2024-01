Futsal C1/M, Grimal Barletta: sconfitta senza attenuanti a Terlizzi

Il verdetto è eloquente: 10-4. La Grimal Barletta ha mantenuto la sua presenza in campo fino al 2-1 segnato dal nuovo acquisto Divincenzo, ma le otto reti del Terlizzi nel primo tempo riflettono la partita disputata dai ragazzi del coach Vaccariello. Una sconfitta pesante che non facilita la Grimal a uscire dalle sabbie mobili dei playout. Ora è il momento di guardare avanti e cercare di accumulare il maggior numero di punti possibile nelle prossime otto partite, di cui cinque in casa. Le due reti di Doronzo nella ripresa, unite a quella di Kikko Filannino, chiudono un incontro che non conferma i progressi fatti dai neroarancio nella sfida contro il Cus a Foggia. La prossima gara con la Futsal Andria nel derby del PalaBorgia.

