Rinasce a nuova vita Palazzo Scarciglia a Lecce

Rinasce a nuova vita nel centro storico di Lecce il complesso di Palazzo Scarciglia, costituito dalla chiesa di Santa Elisabetta e dall’annesso ex convento, risalente al 1546. La sinergia tra Arcidiocesi, la Fondazione Splendor Fidei, il Comune e la Regione Puglia ha contribuito a rigenerare un luogo di storia e di bellezza dell’Arcidiocesi di Lecce destinato ad attività culturali e non solo, visto che al primo piano saranno ospitati anche laboratori per ragazzi, famiglie e scuole sotto la gestione di ArtWork. Inaugurato questa mattina il Centro multimediale per la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale rivolto ai turisti che potranno utilizzare appositi strumenti multimediali per personalizzare la visita secondo le proprie esigenze e godere a pieno delle meraviglie delle città barocca.

