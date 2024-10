Regione, legge elettorale e l’incognita Senato nel dopo Emiliano

Bari – Legge elettorale, doppi mandati e pure la variabile romana della Consulta: sono alcune delle incognite per la successione a Michele Emiliano in Regione Puglia. Il centrodestra, invece, si ritroverà a fine mese per i due anni dell’esecutivo di Giorgia Meloni, cominciando a vagliare i profili.

