Gravina, omicidio Turturo: slitta l’interrogatorio di garanzia ma confermato il fermo

BARI – Si tiene in assenza del fermato l’udienza di convalida di Giuseppe Lacarpia, il

65enne di Gravina in Puglia (Bari) in carcere da lunedì con l’accusa di omicidio volontario – aggravato e

premeditato – della moglie, Maria Arcangela Turturo. Lacarpia, che ha nominato un nuovo avvocato di fiducia

(il legale nominato inizialmente, Gioacchino Carone, ha rinunciato all’incarico per assumere la difesa dei

quattro figli della coppia) si trova ricoverato da ieri nel Policlinico di Bari, dove è stato trasportato in seguito a

una caduta avvenuta nella sua cella. Il suo interrogatorio è stato quindi rinviato per legittimo impedimento.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author