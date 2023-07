Governo: Sasso, ‘Rinnovata attenzione a docenti e Ata, interessati molti pugliesi’

“Ancora una volta riaffermiamo attenzione alle esigenze dei docenti precari e del personale aggiuntivo Ata. Sono stati approvati nelle commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro alla Camera, due emendamenti al Dl Pa 2 che abbiamo proposto a tutela di oltre 250 mila professionisti della scuola”. Lo dichiara il deputato della Lega e capogruppo in commissione Cultura e Istruzione, Rossano Sasso, primo firmatario degli emendamenti.

“Grazie alle proposte della Lega i docenti precari con almeno 3 anni di servizio nelle scuole statali e nelle paritarie potrebbero conseguire l’agognata abilitazione, indispensabile per poter essere successivamente assunti a tempo indeterminato – prosegue -. Una battaglia storica della Lega contro l’opposizione pluriennale a tale provvedimento da parte tanto del Pd quanto del M5S”.

“Non solo: grazie a un secondo emendamento, e all’impegno del Ministro Valditara che ha recuperato risorse subito spendibili per 50 milioni di euro, potremmo recuperare l’organico aggiuntivo del personale ausiliario, tecnico e amministrativo già utilizzato per l’emergenza Covid – conclude Sasso -. Risorse che aumenterebbero poi in legge di bilancio per assumere ancora più personale nel 2024. Anche questa una battaglia storica della Lega e una promessa fatta in campagna elettorale che si concretizza, in questa fase, grazie al voto positivo della commissione”.

Maria Teresa Carrozzo

