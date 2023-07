Lecce: Salvemini, ‘Emergenza San Cataldo finita, criticate me non la divisa’

L’emergenza incendio a San Cataldo è superata per il Sindaco Salvemini ed affida ai social una sua serena riflessione: “Desidero da sindaco ancora una volta – a nome dell’intera comunità – fare un pubblico plauso di riconoscenza a tutti gli operatori e le operatrici delle forze dell’ordine, che hanno affrontato una situazione inedita e grave, con coraggio, umanità e senso del dovere. Nello spirito di servizio verso il prossimo che guida il loro lavoro.

Vigili del fuoco, Esercito, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Stradale, Guardia Costiera, Polizia Locale, Coordinamento mobile Protezione civile, operatori del 118 e della Croce Rossa sono stati presenze instancabili, competenti e rassicuranti per chi si è trovato di fronte, all’improvviso, alle fiamme alte che lambivano la propria casa.

Mi sia concesso, però, uno speciale encomio all’Ufficio di Protezione Civile e al Gruppo Comunale Volontari della Città di Lecce, la cui straordinaria dedizione all’emergenza viene in queste ore messa in discussione da qualcuno per desolanti ragioni di contrapposizione politica.

Sono fiero e riconoscente a queste donne e a questi uomini per la lucidità, la tempestività, l’abnegazione, la sensibilità con cui hanno gestito una situazione di pericolo che avrebbe potuto causare perdite umane e danni materiali ben maggiori, di quelli – pur gravi – che abbiamo registrato.

A loro dico: tutta la città è dalla vostra parte.

Una richiesta finale ai consiglieri di opposizione: se anche in queste circostanze drammatiche intendete porvi con spirito di parte, colpite me. Non tirate nelle polemiche questi nostri concittadini in divisa ai quali dobbiamo solo manifestare gratitudine.”

Maria Teresa Carrozzo

