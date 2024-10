Puglia, Investimenti da 200ml per le Infrastrutture: addio a due passaggi a livello di Galatina

Un importante salto in avanti in termini di infrastrutture, grazie a una proposta avanzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini. Il Senatore Roberto Marti e il Consigliere Regionale Gianni De Blasi hanno annunciato un investimento di circa 200 milioni di euro destinato a interventi cruciali per il territorio. Questo progetto è parte dell’accordo di coesione tra il Governo e la Regione Puglia, relativo al Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027, e rappresenta un’occasione unica per promuovere lo sviluppo economico e sociale della regione.

Un aspetto centrale di questo piano è il completamento e la messa in sicurezza della strada statale 100. Marti ha sottolineato l’importanza di questo intervento, evidenziando come sia fondamentale che l’iter autorizzativo proceda in modo spedito, affinché i benefici per la comunità possano manifestarsi in tempi brevi. Questo progetto non solo migliorerà la viabilità, ma garantirà anche una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.

In aggiunta, un altro aspetto rilevante riguarda la soppressione di due passaggi a livello sulla linea ferroviaria Lecce-Gallipoli, in particolare quello situato nel comune di Galatina. Il Consigliere De Blasi ha spiegato che l’adeguamento dei sottopassi esistenti e la realizzazione di nuove infrastrutture contribuiranno a garantire una mobilità più sicura e moderna per i cittadini. Questo intervento è visto come una misura strategica per migliorare la sicurezza e l’attrattività della regione, rendendola così più competitiva a livello nazionale e internazionale.

Marti e De Blasi hanno concluso affermando che questi investimenti rappresentano una prova concreta della sinergia tra il Governo centrale e la Regione Puglia. Essi sono convinti che porteranno benefici tangibili a tutti i pugliesi e si impegnano a lavorare congiuntamente per garantire che questi progetti si realizzino nel minor tempo possibile, contribuendo così a costruire un futuro migliore per la Puglia.

Con un piano così ambizioso, la Puglia si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, puntando su infrastrutture moderne e sicure per il benessere dei suoi cittadini.

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998.