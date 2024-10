Lecce, PD: “La giunta revochi delibera sulla consulenze professionali”

Il Partito Democratico esprime forti preoccupazioni riguardo alla recente delibera della giunta comunale, che ha portato gli ordini professionali a impugnare l’atto. Nonostante i ripetuti appelli alla collaborazione e i due incontri tenutisi in commissione, durante i quali è stata sollevata la questione della legittimità della delibera, la giunta sembra non aver preso in considerazione le ragioni espresse dai professionisti. Si è infatti proseguito senza ascoltare le richieste di modifica, come dimostrano i dati rivelati oggi: solo 16 professionisti hanno presentato domanda per la short list, coprendo tutte le aree indicate, tra cui quelle giuridico-amministrative, tecniche, economiche, culturali e sociali.

Un altro punto critico riguarda l’assenza di riferimenti nella delibera riguardo ai vincoli che dovrebbero essere imposti ai professionisti esterni. Questi ultimi, operando in ambiti che influenzano direttamente le decisioni dell’Amministrazione, devono avere limiti di incompatibilità ben definiti. È fondamentale che venga stabilito in modo chiaro che i professionisti non possano assumere incarichi nelle materie oggetto delle consulenze, né intrattenere rapporti con privati che intendano definire questioni con l’Amministrazione Comunale. Tale mancanza potrebbe compromettere l’integrità delle procedure e il rispetto delle normative vigenti.

Di fronte a questa situazione, il Partito Democratico lancia un appello alla giunta affinché si fermi e revoci la delibera. Solo così sarà possibile ripartire su nuove basi e avviare un dialogo costruttivo con gli ordini professionali. La collaborazione è essenziale per garantire che le consulenze gratuite, seppur necessarie, siano gestite in modo trasparente e nel rispetto delle normative, assicurando così benefici reali per la comunità e una corretta amministrazione.

Maria Teresa Carrozzo