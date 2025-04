ZONA Basket su Brindisi-Vigevano: la puntata integrale del 14/04/2025

Ecco la puntata integrale di ZONA Basket, la trasmissione di Teleregione sulla Valtur Brindisi e sulla serie A2. Puntata dedicata alla vittoria interna della Valtur Brindisi con l’Elachem Vigevano (83-68). Ospiti l’ex giocatore di serie A e opinionista Tonino Bray e il giornalista Dario Recchia. In scaletta le immagini del match, un intervento in diretta del capitano biancoazzurro Tommaso Laquintana, gli highlights, l’analisi in sala stampa dei coach Piero Bucchi e Lorenzo Pansa. Aggiornamenti sull’assetto societario della NBB e sulla realizzazione del nuovo palasport. In collegamento da Bologna Paolo Mucedero per la consueta lavagna tecnica. Trasmissione curata e condotta da Antonio Celeste con la collaborazione di Francesco Guadalupi. Regia di Michele Marchitelli, messa in onda a cura di Michele Sicoli, sigla e grafiche di Corrado Nania.

