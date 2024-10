Agguato a Casalabate, gambizzato un 33enne

Si torna a sparare in provincia di Lecce. Un agguato si è verificato a Casalabate, nella parte della marina di competenza del Comune di Trepuzzi, nella serata di mercoledì 16 ottobre.

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, intorno alle 18:30 un 33enne è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba, sparato da un soggetto che viaggiava a bordo di uno scooter in compagnia di un’altra persona. Sarebbe stato uno solo il colpo esploso, il quale ha raggiunto la vittima dell’agguato. Si tratta di un 33enne di Squinzano, colpito alla gamba mentre cercava di fuggire, rifugiandosi all’interno della sua abitazione in via dello Sterleto. Le urla dell’uomo, seguenti al rumore dei colpi di pistola, avrebbero l’attenzione dei familiari presenti in casa, che si sono immediatamente recati all’esterno per soccorrere il 33enne.

L’uomo, dopo un primo intervento sul posto da parte degli operatori sanitari del 118, è stato successivamente trasportato in codice giallo presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Sul posto, per avviare le indagini, sono intervenuti i carabinieri del Comando Compagnia di Campi Salentina i quali, a breve, interrogheranno il 33enne per ottenere ulteriori informazioni. Si tratta di un soggetto già noto alle forze dell’ordine, con precedenti penali alle spalle.

