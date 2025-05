Aumento volumetrie, “Stesse opportunità per tutti”

La delibera leccese che recepisce la legge regionale sulle ristrutturazioni è ancora una volta occasione per un botta e risposta tra centro destra e centro sinistra a Palazzo Carafa. In consiglio comunale infatti era stato approvato all’unanimità un ordine del giorno che includeva nel l’aumento volumetrico previsto – 20 per cento per le ristrutturazioni, 35 per cento per demolizione e ricostruzione- tutte le aree residenziali e quelle agricole, industriali e artigianali che avessero inglobato particelle destinate a zone residenziali. Nella delibera approvata invece in giunta vengono fatte delle distinzioni, eliminando alcuni immobili che potenzialmente potrebbero divenire oggetto di tutela e quindi vincolate. Ma con quali criteri? chiedono oggi dall’opposizione?

