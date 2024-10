Salento: costringe figlia minorenne a rapporti online, in due a giudizio

Avrebbe costretto sua figlia minorenne ad avere rapporti online con un uomo che aveva conosciuto su un sito e con cui aveva intrapreso una relazione extraconiugale. Per questo una donna pugliese e un uomo di Milano sono stati rinviati a giudizio dal gup di Lecce. I due saranno giudicati con rito abbreviato il prossimo 23 ottobre. Sono entrambi accusati di pornografia minorile in concorso e tentata violenza sessuale. La donna anche di maltrattamenti aggravati in famiglia, e l’uomo di atti persecutori aggravati. Nell’udienza di questa mattina la ragazzina e il padre si sono costituiti parte civile avanzando una richiesta di risarcimento quantificata complessivamente in un milione di euro. La donna aveva conosciuto l’uomo sul web usando una foto della figlia.

