Taranto: accusato di molestie, uomo salvato dal linciaggio

Episodio di violenza a Taranto nella serata di venerdì 16 ottobre, in via Oberdan all’angolo con via Monfalcone: un cittadino di origine straniera è stato accerchiato e malmenato da un gruppo di persone. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe accusato di aver tentato di molestare o aggredire una ragazzina, ma gli inquirenti stanno vagliando diverse versioni dei fatti.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenute le volanti della Polizia che hanno sottratto l’uomo alla furia della folla, portandolo in caserma per accertamenti. La vicenda è ora sotto l’esame del pubblico ministero di turno.

A complicare la situazione, un video dell’accaduto, ripreso da un passante con il telefonino, è stato condiviso sui social network, diventando virale in poche ore. Le indagini continuano per far luce sulla dinamica dei fatti.

