Taranto, Giochi del Mediterraneo: Melucci ‘Servono altri soldi’

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Ddl Bilancio 2024, stanziando 25 milioni di euro per assicurare l’organizzazione dei XX Giochi del Mediterraneo, che si terranno a Taranto nel 2026.

Carlo Molfetta, direttore generale dei Giochi, ha espresso la sua gratitudine verso il Governo: “Voglio ringraziare per l’impegno profuso a favore dei Giochi del Mediterraneo. Questo ulteriore finanziamento, che si aggiunge ai 275 milioni già stanziati per le infrastrutture, conferma i Giochi di Taranto 2026 come l’evento sportivo più importante mai ospitato nel Mezzogiorno. Grazie a queste risorse, sarà possibile garantire un’organizzazione di altissimo livello e un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti”.

Anche Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, ha accolto con soddisfazione la decisione del Governo, ma ha evidenziato la necessità di ulteriori risorse: “Questo stanziamento rappresenta un primo segnale importante, ma non è sufficiente per coprire tutte le esigenze organizzative, come i trasporti, i media, gli eventi cerimoniali e l’accoglienza di migliaia di atleti e delegati. Sarà necessario un ulteriore sostegno economico per garantire il pieno successo della manifestazione”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author