Lecce, altri due photored

Troppi incidenti in alcune intersezioni della città. I dati pubblicati qualche tempo fa sono allarmanti. In un anno sono stati 65 i bambini sotto i 10 anni coinvolti in incidenti nel traffico cittadino. E dunque si corre ai ripari con l’installazione di altri fue photored. La delibera appena approvata è in realtà l’atto finale di un processo burocratico che aveva preso il via, sulla base dei dati statistici, con l’Amministrazione a guida Salvemini. In commissione Traffico tuttavia la scelta è stata difesa anche dall’attuale maggioranza che ha sottolineato la presenza delle scuole nei pressi dei due incroci semaforizzati dove saranno installati gli apparecchi elettronici di rilevazione dell’infrazione. Uno sarà infatti posizionato tra viale Japigia e via Cesare Battisti, vicino l’omonima scuola, l’altro su viale Otranto, all’altezza dell’istituto delle Marcelline. “Non c’è alcuna volontà di fare cassa punendo gli automobilisti- ha spiegato il presidente della Commissione Traffico Luigi Quarta Colosso -. Semplicemente si ha l’obbligo di tutelare le fasce più deboli che girano in città, ossia i pedoni e i ragazzi in scooter. È evidente che se si rispetta il semaforo rosso non ci sarà nessuna multa”.

Il punto resta infatti la consapevolezza, più volte espressa anche dal comando di polizia locale, che i sinistri sono provocati quasi sempre dal fattore umano: mancato rispetto delle regole e distrazione alla guida sono le cause principali. E per quanto si possano mettere le strade in sicurezza, senza la collaborazione degli automobilisti si avranno dati sconcertanti come i 7 morti in un solo anno per incidenti nel traffico della città

