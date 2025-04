Basket femminile, Taranto Support_o Under 15 campione regionale

Taranto torna a festeggiare nel basket femminile: il Gruppo Support_o si è laureato campione regionale Under 15, riportando i colori della città dei due mari sul tetto della Puglia. Le ragazze allenate da Roberta Stola e William Orlando hanno conquistato il titolo al termine di un torneo condotto in modo impeccabile, suggellato dal successo per 72-63 contro la Molfetta Ballers, padrone di casa della finale.

Un traguardo storico per le “orange”, che mettono in bacheca il secondo titolo regionale da quando è nata la Support_o. Un successo arrivato nonostante le ben note difficoltà legate alla carenza di impianti sportivi a Taranto, che non ha però frenato la crescita del gruppo, anzi ne ha temprato carattere e determinazione.

Ora lo sguardo è rivolto alla fase Interzona, in programma il 25 aprile in Molise, tappa decisiva per accedere alle Finali Nazionali. La città sogna, le ragazze ci credono.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author