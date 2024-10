Lecce, il Sindaco convoca e riceve ordini professionali: “ Un importante incontro”

Nelle scorse ore Palazzo Carafa ha ospitato un significativo incontro tra il Sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, e i rappresentanti degli Ordini e delle categorie professionali operanti sul territorio leccese. Questo momento di confronto si è reso necessario per discutere la possibilità di regolamentare l’avviso relativo alla delibera di Giunta 307 del 13 settembre scorso, che prevede la creazione di una short list per fornire supporto all’attività amministrativa attraverso consulenze gratuite ad alto contenuto specialistico.

Durante l’incontro, il Sindaco ha evidenziato l’importanza di instaurare un dialogo costruttivo con i professionisti, al fine di definire un percorso condiviso che possa soddisfare sia le esigenze dell’amministrazione pubblica sia quelle dei professionisti coinvolti. È emersa la volontà di lavorare insieme per trovare soluzioni efficaci e tempestive, mantenendo vivo lo spirito di collaborazione leale che ha caratterizzato i rapporti tra gli Ordini e l’amministrazione comunale.

L’obiettivo di questa concertazione è quello di combinare le diverse esigenze in un contesto di sviluppo e pianificazione progettuale, che oggi più che mai richiede sinergie tra competenze diverse e strategie integrate. La collaborazione tra i vari attori del territorio rappresenta un’opportunità fondamentale per affrontare le sfide attuali e promuovere un futuro sostenibile per la comunità leccese.

Il Sindaco Poli Bortone ha ribadito l’importanza di continuare su questa strada, sottolineando come il dialogo e il confronto siano essenziali per raggiungere risultati tangibili e fruttuosi per tutti. La speranza è che questo incontro possa segnare l’inizio di un percorso proficuo, in grado di valorizzare le competenze locali e di migliorare ulteriormente i servizi offerti alla cittadinanza.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts