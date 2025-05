Trani, la città vista attraverso gli occhi dei giovani in “Il Futuro che Vorrei”

Sono stati i giovani i protagonisti del contest “Il futuro che vorrei”: oltre 600 studenti delle scuole superiori hanno realizzato video per promuovere la loro città, trasformando sogni e idee in racconti digitali. Istituti in gara a colpi di like per aggiudicarsi premi fino a 500 euro. Piazza della Repubblica si è trasformata in un’arena di entusiasmo per l’evento finale. Il contest, sostenuto dal Comune e dall’associazione InMovimento, unisce creatività, cittadinanza attiva e formazione digitale, valorizzando Trani attraverso gli occhi delle nuove generazioni.

