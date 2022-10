LECCE – Sensibilizzare i cittadini sulle tematiche inerenti i rischi di protezione civile, accrescere la consapevolezza sul rischio idrogeologico sempre più frequente e sull’importanza di essere informati sulle previsioni meteo e sulle criticità previste sul territorio comunale, con queste finalità nella settimana nazionale della Protezione Civile anche a Lecce sono previsti diversi momenti d’informazione e il 15 e 16 ottobre in piazza sant’Oronzo ci sarà il gazebo di “Io non rischio” per diffonder tra i cittadini la cultura della prevenzione dei rischi.

Un impegno significativo quello dei volontari della Protezione Civile impegnati sul campo con grande spirito di abnegazione e sacrificio per gli altri. Uno spirito che animava Francesco Perrucci, giovane volontario di Oria, scomparso a soli 26 anni per una malattia e in questa particolare settimana tutta la Protezione Civile lo vuole ricordare.