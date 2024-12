Promozione, Virtus Bisceglie: a Lucera per rilanciare la stagione

La Virtus Bisceglie affronta un momento delicato, ma punta sulla forza del gruppo per superare le difficoltà. Domenica 8 dicembre, la squadra sarà impegnata a Lucera per il quattordicesimo turno del campionato di Promozione. Nonostante l’assenza in panchina di mister Mimmo Di Corato, impegnato per motivi personali, il tecnico ha lavorato intensamente durante la settimana sul morale della squadra e sugli aspetti tecnici.

La società è attiva sul mercato, con gli innesti già annunciati di Nicola Difrancesco, che torna a vestire la maglia biscegliese, e del terzino sinistro Francesco Basile, ai quali seguiranno ulteriori rinforzi. La trasferta di Lucera sarà una prova cruciale per le ambizioni della Virtus, che punta a lasciarsi alle spalle un inizio di stagione complicato e a ritrovare fiducia e compattezza.

Il giudice sportivo ha inflitto pesanti squalifiche dopo il derby contro il DonUva, escludendo Sgarra, Di Franco, Tommasi e l’allenatore dei portieri Longo, decisioni che hanno ulteriormente complicato il cammino della squadra. Tuttavia, con 21 giornate ancora da disputare, la salvezza è un obiettivo ampiamente raggiungibile, ma serviranno determinazione, concentrazione e un rapido adattamento ai ritmi della categoria.

Il Lucera, avversario di turno, occupa il quinto posto in classifica con 21 punti, ma ha raccolto solo 7 punti in casa, dove ha subito tutte le sue quattro sconfitte. Tra i suoi punti di forza spicca l’attaccante Ronald Innocent, classe 2002, già a segno 9 volte in stagione.

La partita sarà diretta dall’arbitro Savino Piazzolla della sezione di Barletta, coadiuvato dagli assistenti Mario Francesco Minervini (Molfetta) e

