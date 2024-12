Promozione, Soccer Trani: Mascia ed Elia ‘Serve più personalità’

Alla vigilia della tredicesima giornata di campionato, che si disputerà domenica alle ore 14:30 allo stadio comunale “Tonino Parisi” di San Marco in Lamis contro il San Marco, la Soccer Trani ha presentato il match con l’allenatore Fabrizio Mascia e il difensore Ezio Elia.

Fabrizio Mascia: “Domani servirà un atteggiamento diverso, più praticità e umiltà. Dovremo esprimere una prestazione che, probabilmente, non abbiamo ancora mostrato fuori casa quest’anno. Siamo in un periodo di cambiamenti generali, ma voglio rassicurare i nostri tifosi: questa squadra farà sicuramente i playoff. Per quanto riguarda i nuovi acquisti, abbiamo scelto giocatori mirati, profili con esperienza e leadership, capaci di alzare il livello della squadra.”

Ezio Elia: “Ci manca qualcosa a livello di personalità, ma la voglia non manca. È necessario lavorare insieme per non subire gol e, soprattutto, per segnare. Non è solo compito della difesa mantenere la porta inviolata, ma di tutta la squadra. Dobbiamo migliorare su questo aspetto.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author