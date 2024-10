Promozione: Otranto saluta la Coppa Italia con rammarico

L’Otranto esce dalla Coppa Italia con il risultato finale di 2-2 nella gara di ritorno del secondo turno, ma la festa è tutta della Toma Maglie, che grazie al 2-1 dell’andata si qualifica al turno successivo.

I ragazzi di mister Vincenzo Mazzeo hanno messo in campo una prestazione importante, riscattando parzialmente la sconfitta subita domenica scorsa in campionato proprio contro i “cugini” giallorossi. Il tecnico biancazzurro ha operato un turnover oculato, schierando cinque giovani under dal primo minuto e lasciando fuori i centravanti titolari Tourè e Mossolini. Sul fronte opposto, Andrea Salvadore ha invece schierato la formazione migliore a disposizione.

La partita è iniziata bene per l’Otranto, con una veloce combinazione che ha portato Piccinni alla conclusione. Il suo tiro è stato respinto con la mano da un difensore, e l’arbitro ha subito assegnato un rigore. Dal dischetto, Andrea Piscopo è stato impeccabile, portando i padroni di casa in vantaggio.

Il Maglie ha cercato di reagire, facendo circolare palla e attaccando sulle fasce, ma la difesa compatta degli uomini di Luigi Santo ha tenuto bene. Tuttavia, sul finire del primo tempo, un tiro di Diaz, deviato da un compagno, ha beffato il portiere avversario e si è infilato in rete per il pareggio.

Nella ripresa, la partita è rimasta equilibrata, sebbene il Maglie abbia colpito la traversa con un colpo di testa di Cato. Al 30’, il Città di Otranto è tornato in vantaggio grazie a un calcio d’angolo di Vigliotti, con la palla che, respinta da Salvadore, è finita in rete per il 2-1.

Pochi minuti dopo, il Maglie è rimasto in dieci uomini per l’espulsione diretta di Galvez, ma nonostante l’inferiorità numerica, gli ospiti hanno trovato il gol decisivo con Cato, chiudendo di fatto la partita e qualificandosi al turno successivo.

Prima del fischio finale, Piscopo ha colpito una traversa con un colpo di testa, ma non è bastato. Domenica prossima il Città di Otranto affronterà la Rinascita Refugees al “Nachira” per il campionato.

OTRANTO-TOMA MAGLIE 2-2

RETI: 8’pt Piscopo (r), 43’Diaz; 31’st Ongania (aut.), 46’Cato.

OTRANTO: Melito, Angelini (1’st Giannuzzi), Piccinni (30’st Martin Lautaro), Conte (1’st Negro), Liquori, Beron, Marzo (30’st Vigliotti), Valentini Matteo (30’st Valentini Manuele), Piscopo, Pietrangelo, Piccinno. Panchina

: Caroppo, Mossolini, Scarpa, De Giorgi. All. Mazzeo.

TOMA MAGLIE: Salvadore, Mancarella (1’st Castellaneta), Gningue, Ongania, Galvez, Caicedo, Cato (47’st Coluccia), Diaz, Melono, Fernandez, Luciano (11’st Romano). Panchina: Moschella, Tchatikpi, Nestola, Renna, Ramanaj, Stincone. All. Salvadore.

ARBITRO: Emanuele Mongelli di Lecce. ASSISTENTI: Cosimo Antonio G. Corvino di Lecce – Davide Montinaro di Lecce.

ESPULSO: 35’st Galvez.

AMMONITI: Melito, Piscopo (O); Mancarella, Gningue, Galvez, Salvadore (M).

CALCI D’ANGOLO: 5-1 per il Maglie.

RECUPERO: 2’pt; 6’st

