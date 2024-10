Promozione: una Soccer Trani ‘under’ ai quarti di Coppa Italia

La Soccer Trani vola ai quarti di finale di Coppa Italia, battendo il Virtus Bisceglie con un secco 2-0 nel match di ritorno del secondo turno, dopo il 3-3 dell’andata. Protagonisti della vittoria le reti di Grillo e Piombarolo, che hanno deciso una partita dominata dai giovani della formazione tranese.

La squadra, guidata da un ampio turnover, è scesa in campo con ben 7 giocatori under e una sorprendente difesa a 4 composta interamente da mancini, che ha saputo bloccare le offensive avversarie senza subire reti. Da evidenziare l’esordio del classe 2008, Raffaele Piazzolla, prodotto del settore giovanile della Soccer Trani, e quello del 2006 Matteo Papagno, entrambi al debutto in maglia biancazzurra.

Sul piano tattico, mister Mascia ha scelto un 4-3-3 con Magnifico tra i pali, difesa composta da Milzini a destra, Elia e Grillo centrali, e Forgione sulla sinistra. A centrocampo De Cillis, Prudente e Piazzolla, mentre in attacco Jeladze, Dragonetti e De Giglio hanno dato battaglia.

La Cronaca

Nel primo tempo è il Virtus Bisceglie a rendersi pericoloso per primo, ma Magnifico è attento. I dragoni reagiscono al 14’ quando De Giglio, su corner di Forgione, colpisce l’incrocio dei pali. Il gol arriva al 26’, con Grillo che sfrutta al meglio una punizione calciata da Forgione, portando i suoi sull’1-0.

Nella ripresa, al 60’, De Giglio sfiora il raddoppio colpendo ancora la traversa. Ma al 63’ Prudente serve un assist perfetto a Piombarolo, che scarta il portiere e sigla il 2-0. I tranesi vanno vicini al tris con Dragonetti e Piombarolo, ma il risultato rimane invariato fino al fischio finale: un 2-0 che proietta la Soccer Trani ai quarti di finale di Coppa Italia.

