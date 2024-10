Eccellenza, Molfetta beffato dal portiere avversario all’ultimo secondo

La Molfetta Calcio vede sfumare una vittoria meritata in maniera rocambolesca sul campo del Novoli, chiudendo la gara con un incredibile 2-2. Il pareggio finale arriva all’ultimo istante, grazie a un gol del portiere avversario Colazo, che beffa i biancorossi proprio quando il successo sembrava in cassaforte.

La squadra di Traversa, scesa in campo con diverse assenze, ha offerto una buona prestazione, interrotta solo dalla sfortuna nei minuti finali. Molfetta passa in vantaggio al 44’ del primo tempo grazie a un rigore trasformato da Bozzi, e raddoppia subito nella ripresa con lo stesso attaccante, autore di una doppietta personale. Sembrava fatta, con i biancorossi in pieno controllo del match, ma un errore di Liso riapre la partita, permettendo a Diaz Verde di accorciare le distanze.

Poi, al 54’ del secondo tempo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è proprio Colazo, il portiere del Novoli, a trovare il gol del definitivo pareggio, spegnendo le speranze della Molfetta. Un risultato che lascia l’amaro in bocca e due punti preziosi persi in ottica salvezza.

Nonostante tutto, il pareggio interrompe una serie di risultati negativi in trasferta. La prossima sfida sarà domenica al “Paolo Poli” contro il Canosa.

Novoli-Molfetta Calcio 2-2

Reti: 44’ rigore Bozzi (M), 48’ Bozzi (M), 88’ Diaz Verde (N), 90’+9’ Colazo (N).

Novoli: Colazo, Zecca (67’ D’Andria), Giannotti, Jammeh, Maccarone, Ruiz Araque (55’ Garcia), Parisi, Calò, Quarta A. (57’ Diaz Verde), Marques, Garnica A. Panchina: Greco, Elia, Quarta G., Garnica M., Caporale, Rutigliano. All. Claudio Luperto.

Molfetta Calcio: Liso, De Palma, Colangione, Morra, Bozzi (90’+8’ Rizzi), La Pietra (66’ Lafronza), Esposito, Leuzzi, Ricupero (90’+3’ Mastrorilli), Cannito (46’ Carannante), Calabria (85’ Colamesta). Panchina: Viola, Gargano, Carlucci, Suriano. All. Martino Traversa.

Arbitro: D’Ambrosia Ivo di Brindisi. Assistenti: Doronzo Ruggiero di Barletta e Garofalo Giuseppe di Bari.

Ammoniti: Jammeh, Giannotti, Diaz Verde, Colazo, Garcia, Liso, Lafronza e Leuzzi.

Recuperi: 3’ pt – 9’

st.

