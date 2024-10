Eccellenza: passo falso a Canosa per l’UC Bisceglie

L’Unione Calcio cede al Canosa, che centra così la quinta vittoria consecutiva, staccando di tre punti proprio i biscegliesi. Per gli azzurri un match difficile, in cui comunque i ragazzi di mister Monopoli sono riusciti a rimanere in partita, cercando fino alla fine il pareggio, ma senza successo.

Nel primo tempo al San Sabino l’Unione soffre, con i padroni di casa canosini che partono forte e prendono da subito il pallino del gioco creando tante occasioni. Ed è così che questi prima spaventano la retroguardia azzurra al 6′ e all’8, con un colpo di testa di Mangialardi su cross di Talin dalla trequarti di sinistra e con un destro potente di Sanchez terminato sopra la traversa, con l’attaccante avversario abile a controllare un pallone deviato di testa da Bufi in area, e poi colpiscono al 23′; passando in vantaggio con il difensore Gomes, che risolve con una girata mancina una mischia in area dopo la punizione scodellata in mezzo da Mangialardi.

Gli azzurri soffrono per il resto del primo tempo, anche se non subiscono grandi occasioni e provano a reagire, soprattutto su calcio piazzato con un volitivo Zinetti, che si rende pericoloso proprio su punizione prima al 32′, spendendo il pallone sopra la traversa da una buona posizione, e poi al 45′, impegnando Tarolli da posizione defilata con il destro a rientrare, ma senza che questo basti per riportare il punteggio in situazione di parità nella prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo i padroni di casa sfiorano più volte il gol della sicurezza, ma trovano un monumentale Lullo, che cala due due parate da manuale, prima al 61′ su Barrasso, servito da una deviazione di testa di Lamacchia su una punizione di Talin, e poi al 67′ sul neo-entrato Menezes, servito da Sanchez Tsunami dopo una ripartenza due contro uno, e che a tu per tu si è fatto ipnotizzare dall’estremo difensore azzurro. L’Unione rimane in vita e trova la forza di reagire, sfiorando in più occasioni il pareggio, principalmente in tre situazioni:

Al 59′ Pelosi sbuca tra le maglie della difesa di casa e riceve il cross di Zinetti, sprecando però sul fondo; poi al 79′ Tarolli non controlla su un cross di Farinola, ma Ngom calcia alto sulla ribattuta e, infine, al 92′ Tarolli si riscatta dell’errore precedente compiendo una grande parata sul colpo di testa di Di Fulvio, arrivato a colpire su un grande cross di Ngom.

La reazione ospite non è bastata però a trovare la via della rete e il risultato condanna l’Unione alla terza sconfitta in campionato, la prima dall’8 settembre scorso, risultato che sicuramente darà voglia di riscatto ad un gruppo che ha sempre reagito bene a questi momenti.

Canosa-Unione Calcio Bisceglie 1-0

Rete: 23′ Gomes (C)

Canosa (4-4-2): Tarolli, Pignataro, Gomes, Talin, Lamacchia, Milano (46’ Monterisi), Solano (85’ Zappacosta), Barrasso, Pirelli, Mangialardi (64’ Menezes), Sanchez Tsunami (75’ Saani). Panchina: Capossele, Santoro, Ciannamea, Coco, Petitti. All. Di Simone.

Unione Calcio (4-4-2): Lullo, La Notte (70’ Dicorato), Bufi, Di Fulvio, Farinola, Pelosi (75’ Dembelé), Binetti (70’ Ziani), Ngom, Zinetti, Dell’Olio (64’ De Blasio), Amoroso. Panchina: Lutzardo, Alberto Luis, Andriano, Miano, Petrizzelli. All. Monopoli.

Arbitro: Marco Dario Saponaro (Foggia). Assistenti: Filippo Alfieri (Lecce) e Angelo Conversa (Bari).

Ammoniti: Farinola 22′ (U), 33′ Pignataro (C), 45′ Milano (C), 60′ Di Fulvio (U), 78’ Monterisi, 68’ Barrasso (C), Talin 94′ (C).

Note: 1′ di recupero p.t., 5 s.t.

