Angri, il club si scusa con il Fasano: “Dichiarazioni di D’Avino non ponderate”

Dopo le dichiarazioni al vetriolo rilasciate al termine della partita con il Fasano dal club manager dell’Angri Rosario D’Avino, in cui il dirigente sosteneva l’esistenza di presunti premi in favore dei biancazzurri in caso di successo, la compagine campana si è scusata con i pugliesi attraverso una nota ufficiale:

La società U.S.Angri 1927 biasima e non condivide le parole del proprio tesserato, pronunciate nell’immediatezza di una dolorosa sconfitta maturata nei minuti di recupero, che non riflettono in alcun modo il pensiero e i valori del nostro club. Si tratta di dichiarazioni non ponderate, dettate dalla frustrazione per l’ennesimo risultato negativo e da uno stato d’animo alterato, figlio di un momento particolarmente delicato per la nostra squadra.