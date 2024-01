Prevenzione primaria e aumento anzianità: come coniugare i due fattori?

BARI – Da un lato la fascia d’età over 65 in costante aumento, dall’altra la necessità di trovare misure adeguate per una crescente esigenza e necessità di cure. Come affrontare queste sfide? Il dibattito è aperto, vediamo quanto emerge dalla due giorni barese del congresso dedicato alla prevenzione primaria.

https://www.youtube.com/watch?v=PjOwuxenPWw&t=1s

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author