Ceglie Messapica, muore in solitudine: la comunità si mobilita

CEGLIE MESSAPICA – La comunità di Ceglie Messapica, amministrazione in testa, si è mobilitata per l’ultimo saluto a Maria Addolorata, morta in solitudine lo scorso dicembre. Hanno partecipato in tanti, accogliendo l’appello del sindaco Angelo Palmisano, al funerale della sfortunata donna.

