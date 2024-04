Centro storico leccese, residenti contro movida

Lecce – Movida si, movida no? Un dilemma che divide i residenti del centro storico che lamentano l’eccesso di chiasso e mal costume da parte di chi popola locali e stradine barocche. Un dazio da pagare che per gli stessi esercenti è giusto riconoscere in considerazione della vocazione turistica leccese.

