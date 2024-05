Andria, incontro plenario della Multiservice dopo il bilancio in attivo

ANDRIA – Incontro plenario della Multiservice nel chiostro di San Francesco ad Andria. L’azienda di igiene urbana e decoro pubblico ha approvato il bilancio 2023 lo scorso 29 aprile, facendo registrare un segno positivo per la prima volta dall’inizio della nuova gestione e un incremento del fatturato di oltre 800mila euro. L’amministratore unico Antonio Griner ha incontrato dipendenti e amministrazione comunale per il resoconto dei risultati ottenuti e per analizzare le prospettive future.

Fondamentale il lavoro dei dipendenti, il supporto dell’amministrazione comunale e soprattutto la collaborazione dei cittadini, anche nel recente servizio dei parcheggi a pagamento e non soltanto con la raccolta differenziata.

