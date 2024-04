Francavilla Fontana, al via il restauro delle tele dei principi Imperiali

FRANCAVILLA FONTANA – Dopo un lungo lavoro logistico e organizzativo, oggi sono partiti gli attesi e annunciati lavori di restauro delle tele di Andrea I e Michele III, conservati a Castello Imperiali. Nello stesso contesto, sarà restaurata anche la tela della Madonna di Porta Croce, scomparsa dal suo alloggio originario dopo il restyling del monumento.

Tele principi Imperiali, parte il restauro

Come spiega l’esperto Mirko Belfiore, “a fronte di un investimento di 15.500 euro, dove trova spazio sia la componente privata che pubblica, le fasi di restauro si svolgeranno in loco e con la realizzazione di un laboratorio di restauro. Stamattina, la Dottoressa Rita Cavalieri ha posto in sicurezza i due dipinti, allestendo gli strumenti necessari per iniziare le operazioni di ripristino che interesseranno la superficie pittorica, i telai e le cornici”.

