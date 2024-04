Trinitapoli, si dimette il segretario PD Piccinino: attesa per il candidato sindaco

TRINITAPOLI – Donato Piccinino si dimette dal ruolo di segretario del Partito Democratico di Trinitapoli. La decisione arriva a poco più di 40 giorni dalle elezioni amministrative che interesseranno il comune della BAT, con il campo largo del centrosinistra che non ha ancora sciolto le riserve sul candidato sindaco.

Resta salda la proposta di Annamaria Tarantino, promossa da Francesco Boccia ma che non trova consenso unanime all’interno della coalizione. L’ipotesi è quella di un compromesso tra PD e Movimento 5 Stelle, affidando la candidatura a Tiziana De Pasquale proveniente da un polo civico. Ribadito, però, l’appello all’unità di schieramento. Il tempo stringe, intanto, per le decisioni in vista dell’8 e 9 giugno.

